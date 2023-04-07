UFC 287: Масвидаль оказался тяжелее Бёрнса, все результаты взвешивания

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, США, пройдёт очередной номерной турнир UFC 287, главным событием которого станет титульный бой-реванш в средней весовой категории между бразильским бойцом, действующим обладателем титула Алексом Перейрой и экс-чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.

Соглавным событием турнира станет поединок Гилберта Бёрнса и Хорхе Масвидаля в полусреднем весе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Главный кард:

Главный бой вечера, титульный бой в среднем весе: Алекс Перейра (83,91 кг) vs Исраэль Адесанья (83,68 кг)

Полусредний вес: Гилберт Бёрнс (77,11 кг) vs Хорхе Масвидаль (77,56 кг)

Легчайший вес: Роб Фонт (61,23 кг) vs Адриан Янез (61,46 кг)

Полусредний вес: Кевин Холланд (77,33 кг) vs Сантьяго Понзиниббио (77,56 кг)

Легчайший вес: Рауль Росас-мл. (61,23 кг) vs Кристиан Родригес (62,36 кг)*

Предварительный кард:

Средний вес: Крис Кёртис (84,36 кг) vs Келвин Гастелум (83,91 кг)

Женский минимальный вес: Мишель Уотерсон-Гомес (52,61 кг) vs Луана Пиньейро (52,38 кг)

Средний вес: Джеральд Мёршарт (84,14 кг) vs Джозеф Пайфер (84,14 кг)

Тяжёлый вес: Карл Уильямс (109,31 кг) vs Чейз Шерман (113,17 кг)

Женский минимальный вес: Синтиа Калвилло (52,61 кг) vs Лупита Годинес (52,38 кг)

Промежуточный вес (до 72,57 кг): Игнасио Бахамондес (72,34 кг) vs Трей Огден (72,34 кг)

Полулёгкий вес: Нурданбек Шайлан (66,22 кг) vs Стив Гарсия (65,99 кг)

Женский минимальный вес: Жаклин Аморим (52,16 кг) vs Сэм Хьюз (52,61 кг).

* Кристиан Родригес не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории.