Видео: Адесанья поклонился Чаку Лидделлу на вечеринке в честь своей победы над Перейрой

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Исраэль Адесанья встретился в ночном клубе с членом Зала славы, легендарным американцем Чаком Лидделлом.

Новозеландец отмечал победу в реванше с бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся сегодня, 9 апреля, в Майами (США), и завершился его победой нокаутом во втором раунде. Адесанья вернул себе чемпионский титул и нанёс Перейре первое поражение в UFC.

Новозеландец вместе с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound нигерийцем Камару Усманом поприветствовал Лидделла, поклонившись ему, после чего пригласил продолжить вечеринку.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор оценил реванш Перейры и Адесаньи.