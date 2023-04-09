Видео: Адесанья поклонился Чаку Лидделлу на вечеринке в честь своей победы над Перейрой
Поделиться
Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Исраэль Адесанья встретился в ночном клубе с членом Зала славы, легендарным американцем Чаком Лидделлом.
Новозеландец отмечал победу в реванше с бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся сегодня, 9 апреля, в Майами (США), и завершился его победой нокаутом во втором раунде. Адесанья вернул себе чемпионский титул и нанёс Перейре первое поражение в UFC.
Новозеландец вместе с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound нигерийцем Камару Усманом поприветствовал Лидделла, поклонившись ему, после чего пригласил продолжить вечеринку.
Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор оценил реванш Перейры и Адесаньи.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
19:10
-
19:07
-
18:57
-
18:04
-
17:51
-
17:50
-
17:34
-
16:58
-
15:55
-
15:27
-
14:51
-
14:00
-
13:34
-
13:30
-
12:54
-
12:34
-
12:13
-
11:35
-
11:18
-
10:45
-
10:25
-
09:59
-
09:47
-
09:38
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:11
-
08:32
-
08:25
-
08:20
-
08:08
-
08:07
-
07:51
Партнерский контент