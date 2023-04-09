Алекс Перейра сделал первое заявление после досрочного поражения от Адесаньи
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра прокомментировал досрочное поражение в реванше с новозеландцем Исраэлем Адесаньей, который состоялся сегодня, 9 апреля, в Майами (США).
Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский титул, которого лишился в ноябре. Поражение стало для Перейры первым в сильнейшем промоушене мира.
«Я хотел бы сообщить вам, что я в порядке! Спасибо моей семье, команде и всем, кто поддерживает меня на моём пути», – написал Перейра в социальных сетях.
Ранее в сети появилось видео c вечеринки, на которой Адесанья вместе с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound Камару Усманом встретился с членом Зала славы UFC Чаком Лидделлом.
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