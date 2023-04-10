Порье рассказал, когда может пройти его бой с Гэтжи

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье высказался по поводу возможного поединка с соотечественником Джастином Гэтжи.

«Похоже, бой с Джастином Гэтжи имеет больше всего смысла. Посмотрим, я думаю, этот бой может состояться летом. Я не могу дать гарантий, но всё идёт к этому», — приводит слова Порье BJ Penn.

Дастин Порье провёл свой последний поединок в ноябре прошлого года с Майклом Чендлером и выиграл удушающим приёмом.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 286, Гэтжи победил единогласным судейским решением Рафаэля Физиева, закрыв поражение от бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейры.

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