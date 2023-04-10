Камил Гаджиев предположил, какой вид спорта выбрал для себя Хабиб Нурмагомедов

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, который ранее намекнул на своё возвращение в спорт.
«Хабиб не возвращается в MMA, причём ни в каком качестве. Он, скорее всего, будет играть в футбол. Почему? Потому что недавно он с Кларенсом Зеедорфом делал публикацию, и Кларенс Зеедорф не просто футболист, он очень предприимчивый футболист, у него бизнес, связанный с футболом, поэтому, мне кажется, Хабиб будет участвовать в каком-то околофутбольном проекте», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.
Напомним, на текущий момент Хабиб провёл свой последний бой в октябре 2020 года в главном событии турнира UFC 254. Соперником Нурмагомедова стал американец Джастин Гэтжи, которого россиянин победил удушающим приёмом во втором раунде.
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