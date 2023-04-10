Шара Буллет: желаю Адесанье придержать пояс, пока я не приду за его головой
Поделиться
Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о нигерийце Исраэле Адесанье.
«Желаю Адесанье, чтобы он придержал этот пояс максимально долго, пока я не приду за его головой. Если он хочет узнать, что я могу сделать с ним, пусть спросит у своего спарринг‑партнёра и друга Майка Матеты. И он будет знать, что мой дух не уступает его силе. И при должной подготовке у меня есть все возможности, чтобы его финишировать», — сказал Магомедов в эфире «Матч ТВ».
На UFC 287 Адесанья нокаутировал Перейру и стал чемпионом промоушена в среднем дивизионе.
Исраэль Адесанья провёл 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел два поражения.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 апреля 2023
-
10:27
-
10:21
-
10:10
-
09:59
-
09:58
-
09:52
-
05:59
-
01:04
-
00:50
- 9 апреля 2023
-
23:59
-
23:52
-
23:43
-
22:16
-
21:58
-
21:11
-
20:56
-
20:02
-
19:51
-
19:10
-
19:07
-
18:57
-
18:04
-
17:51
-
17:50
-
17:34
-
16:58
-
15:55
-
15:27
-
14:51
-
14:00
-
13:34
-
13:30
-
12:54
-
12:34
-
12:13
Партнерский контент