Шара Буллет: желаю Адесанье придержать пояс, пока я не приду за его головой

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о нигерийце Исраэле Адесанье.

«Желаю Адесанье, чтобы он придержал этот пояс максимально долго, пока я не приду за его головой. Если он хочет узнать, что я могу сделать с ним, пусть спросит у своего спарринг‑партнёра и друга Майка Матеты. И он будет знать, что мой дух не уступает его силе. И при должной подготовке у меня есть все возможности, чтобы его финишировать», — сказал Магомедов в эфире «Матч ТВ».

На UFC 287 Адесанья нокаутировал Перейру и стал чемпионом промоушена в среднем дивизионе.

Исраэль Адесанья провёл 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел два поражения.