Дастин Порье оскорбил окружение Джастина Гэтжи

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье дал комментарий по поводу окружения своего потенциального соперника Джастина Гэтжи.

«Гэтжи вызывает меня на поединок. Его окружение рассчитывает, что я откажусь от боя. Я читал их интервью. Но они просто глупые кукушки», — цитирует Порье ESPN.

Дастин Порье провёл свой последний поединок в ноябре прошлого года с Майклом Чендлером и выиграл удушающим приёмом.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 286, Гэтжи победил единогласным судейским решением представителя Азербайджана Рафаэля Физиева, закрыв поражение от бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейры.

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