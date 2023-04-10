Джэмейн Ортис: я должен был подраться с Хэйни, потому что победил Ломаченко

Американский боец лёгкого веса (до 61,2 кг) Джэмейн Ортис, в октябре уступивший единогласным решением звёздному украинцу Василию Ломаченко, считает, что несправедливый судейский вердикт лишил его поединка с лидером дивизиона и соотечественником Дэвином Хэйни.
«Многие говорили, что Ломаченко пошёл на спад, но никто не говорил об этом, когда он подрался с Комми. Говорили, что у него был большой простой, но что считать большим простоем для таких профессионалов? Полтора года? Они дерутся раз в год, в крайнем случае два.
Я считаю, что я должен был подраться с Дэвином Хэйни. Я победил Ломаченко и, по крайней мере, меня должны были включить в этот кард 21 мая. Если Ломаченко выиграет у Хэйни, я был рад реваншу», – сказал Ортис в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:
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