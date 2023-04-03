«Я непобеждённый, если вы понимаете бокс». Зачем Ломаченко обманывает сам себя?

Уже через полтора месяца Василий Ломаченко проведёт главный бой в своей профессиональной карьере. 20 мая украинский боксёр выйдет в ринг, чтобы отнять звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе у Дэвина Хэйни. Задача перед Ломаченко стоит невероятно сложная: Хэйни намного крупнее, моложе и никогда не проигрывал. Василий же находится на закате своей карьеры и в последних боях откровенно не впечатлил. Но пока мы находимся в ожидании, а украинец делает необычные заявления.

«Послушайте, в моей голове я не проиграл ни одного боя в профессиональном боксе, и это причина, почему я хорошо сплю. Непобеждённый ли я? Да. Я считаю так. Если вы понимаете бокс, то оцените ситуацию с Салидо. Сколько по ходу боя было ударов ниже пояса? Я не считаю, что уступил на судейских записках. Та же ситуация и с Лопесом. Не думаю, что я проиграл», – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, что в профессиональной карьере Василия есть сразу два поражения — от Орландо Салидо и Теофимо Лопеса. Может, они действительно оказались несправедливыми? Давайте их вспомним.

Ломаченко начал профессиональную карьеру в 2013 году, выиграв абсолютно всё в любительском боксе. Украинец дважды стал олимпийским чемпионом, побеждал на чемпионатах мира и Европы — но в профессионалах старт у него получился непростым. С другой стороны, Василия сразу бросили под топовых соперников. Уже во втором профессиональном бою Лома вышел против действующего чемпиона мира по версии WBO Орландо Салидо.

Правда, Салидо неожиданно потерял свой пояс ещё на весах, превысив лимит почти на 1,5 килограмма. После провального взвешивания мексиканец набрал ещё несколько килограммов и в ринге выглядел значительно крупнее Василия. После разведки в стартовых раундах здоровяк Орландо захватил инициативу, постоянно обстреливая Ломаченко тяжёлыми ударами. Украинец аккуратно работал вторым номером, стараясь уходить от ближнего боя.

Салидо ловко использовал грязный бокс и постоянно бил Василия ниже пояса. Рефери относился к нарушениям правил довольно лояльно, почти не останавливая Орландо. Украинцу же никак не удавалось перехватить лидерство. Только начиная с 11-го раунда Ломаченко стал полностью контролировать бой, однако в итоге проиграл раздельным решением судей. Вердикт стал откровенно спорным, особенно учитывая удары ниже пояса, но Василию действительно не хватало активности.

Следующее поражение Ломаченко потерпел только через шесть лет. Молодой и горячий Теофимо Лопес превзошёл Василия практически во всём, а вот украинец выглядел бледной тенью самого себя. Лома чрезвычайно долго включался, использовал неудачную тактику и вчистую забрал только три-четыре раунда. Даже в коронном финальном отрезке Ломаченко не смог превзойти Лопеса, выдавшего лучший бой в жизни. Хотя разочарованный Василий уверял, что победить должен был он.

Подводя итоги, можно констатировать — Ломаченко выдаёт желаемое за действительное, называя себя непобеждённым боксёром. Итог поединка с Салидо действительно можно оспорить: Василий был немного точнее, а соперник вовсю нарушал правила. Но вот Лопесу украинец проиграл однозначно, пусть соперник и не доминировал тотально. Возможно, после грандиозной любительской карьеры Ломаченко просто сложно признать, что он неидеален? Василий обманывает сам себя.