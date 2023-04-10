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Джэмейн Ортис объяснил, почему Ломаченко не победит Дэвина Хэйни

Джэмейн Ортис объяснил, почему Ломаченко не победит Дэвина Хэйни
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Американский боец лёгкого веса (до 61,2 кг) Джэмейн Ортис высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Василием Ломаченко и соотечественником Дэвином Хэйни, который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Я считаю, что поединок получится тяжёлым, но я поставлю на победу Дэвина Хэйни. Он крупнее. У него качественный и сильный джеб, хотя у Ломаченко получится сделать бой интересным.

Как победить Ломаченко? Использовать джеб. Я настроил джеб и заставил его опасаться. Хотя я бы не сказал, что так получится у любого. Но если получится… Хэйни доказал, что у него хороший джеб, в боях с Камбососом. Он победил Камбососа одним джебом. Если он не забудет о передней руке, это будет лёгкий вечер для него», – сказал Ортис в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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