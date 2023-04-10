Джэмейн Ортис объяснил, почему Ломаченко не победит Дэвина Хэйни

Американский боец лёгкого веса (до 61,2 кг) Джэмейн Ортис высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Василием Ломаченко и соотечественником Дэвином Хэйни, который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Я считаю, что поединок получится тяжёлым, но я поставлю на победу Дэвина Хэйни. Он крупнее. У него качественный и сильный джеб, хотя у Ломаченко получится сделать бой интересным.

Как победить Ломаченко? Использовать джеб. Я настроил джеб и заставил его опасаться. Хотя я бы не сказал, что так получится у любого. Но если получится… Хэйни доказал, что у него хороший джеб, в боях с Камбососом. Он победил Камбососа одним джебом. Если он не забудет о передней руке, это будет лёгкий вечер для него», – сказал Ортис в интервью YouTube-каналу FightHype.com.