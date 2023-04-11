«Ты не можешь этого позволить». Сехудо призвал Алекса Перейру добиться реванша с Адесаньей

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к бразильцу Алексу Перейре, призвав его добиться реванша с Исраэлем Адесаньей.
«Алекс, брат, я хочу, чтобы ты боролся за этот реванш. Ты не должен позволять этому соперничеству заканчиваться вот так. Адесанья не может требовать завершить ваше противостояние, особенно после того, что он сделал с твоим сыном. Ты не можешь позволить этого. Как отец я призываю тебя вернуться туда и завершить дело», — сказал Сехудо на своей странице в социальных сетях.
Алекс Перейра в главном событии турнира UFC 287 проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и утратит чемпионский титул в средней весовой категории.
Адесанья после победы поиздевался над сыном Перейры, заявив, что хотел ему отомстить таким образом.
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