Выстрелы в Перейру и издевательство над его сыном. Адесанья точно поступил по-чемпионски?

Исраэль Адесанья наконец-то победил Алекса Перейру. Семилетнее противостояние, видимо, подходит к логическому завершению. Новозеландец выписал сопернику яркий нокаут и взял заветный реванш за три предыдущих поражения. И празднование Иззи получилось невероятно эмоциональным. Поведение Адесаньи стали осуждать многие фанаты смешанных единоборств.

Сразу после победы Исраэль выпустил в поверженного соперника три воображаемые стрелы. Он вернул сопернику должок, поскольку именно бразилец постоянно демонстрировал этот жест. Всё бы ничего, вот только Алекс в этот момент находился на канвасе без сознания. А к нему уже неслись со всех ног врачи, поскольку за здоровье Перейры действительно стало страшно. Поэтому «лучник» от Иззи и танцы возле бессознательного соперника выглядели странно.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в группе VK UFC Russia.

На этом Исраэль не остановился. Он подлетел к клетке и показал пальцем на сына Перейры – Алессандро. А затем рухнул как подкошенный, намекая на нокаутированного Алекса. Многие фанаты моментально отреагировали на это в социальных сетях, накинувшись на Иззи с обвинениями. Но у этого есть и предыстория. В 2017 году на турнире Glory of Heroes 15 соперники проводили второй поединок. И тогда Адесанья потерпел первое поражение нокаутом в карьере. Маленький Алессандро вышел во время объявления победителя, ударил себя бутылкой по голове и упал, пародируя Исраэля. А теперь новозеландец нашёл возможность вернуть должок.

Пожалуй, Адесанья действительного немного перегнул палку, выпуская стрелы в поверженного Перейру, а также припоминая сыну соперника дела шестилетней давности. Но это были чистые эмоции, которые лучше всего показывают, какой градус напряжения всё это время царил в этом противостоянии. Да и Алекс отреагировал на поступок Иззи спокойно. После боя соперники успели всё обсудить, закрепив это рукопожатием. Топор войны между новозеландцем и бразильцем зарыт!