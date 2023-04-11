Джек Херманссон: Чимаев больше никогда не уложится в лимит полусреднего веса

Десятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) норвежец Джек Херманссон считает, что шведский полусредневес Хамзат Чимаев больше не выступит в рамках дивизиона, где начинал карьеру в сильнейшем промоушене мира.
«Он больше никогда не уложится в лимит полусреднего веса. Он может попытаться, но, когда люди проваливают взвешивание, у них начинаются проблемы.
Когда у вас внезапно возникают проблемы с весогонкой, становится очень тяжело заставлять своё тело проходить через это. Хамзат не маленький для среднего веса. У него большие габариты и длинные руки. Он высокий, выше меня, и, без сомнений, достаточно сильный для среднего веса. И я не вижу причин, по которым он должен мучить себя в полусреднем дивизионе», – приводит слова Херманссона MMANytt.
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