Кравцов: сытые фунционеры наказывают своих спортсменов, бойкотируя чемпионаты мира

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов поделился мнением о том, что ряд федераций принял решение бойкотировать женский и мужской чемпионаты мира по боксу из-за допуска российских спортсменов.
«Заграничные функционеры наказывают не себя, а своих спортсменов, совершенно верно. Функционеры же сытые, довольные сидят в своих креслах. А люди, которые пашут в зале, то есть спортсмены и тренеры, страдают от таких решений. Знаю, что есть ряд спортсменов из бойкотирующих стран, которые, вопреки решению своих функционеров, всё-таки приедут на мужской ЧМ. Приняли такое решение, а профинансирует этих участников офис IBA. Люди не хотят жертвовать своим спортивным будущим и настоящим в угоду политическим руководителям», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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