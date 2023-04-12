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Стал известен следующий соперник Гаджи Рабаданова в Bellator

Стал известен следующий соперник Гаджи Рабаданова в Bellator
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Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов, выступающий в лёгком весе в дивизионе Bellator, проведёт свой следующий поединок 17 июня на Bellator 297 в Чикаго. Его соперником станет дебютант промоушена Питер Бюист.

В своём последнем поединке Рабаданов победил японца Коджи Такеду единогласным решением судей на турнире Bellator vs Rizin, который проходил 31 декабря в Японии.

На Bellator Рабаданов свой последний поединок провёл с американцем Бобби Кингом. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

Всего на счету Рабаданова 19 побед в 24 поединках по правилам MMA.

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