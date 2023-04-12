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Джейк Пол: 5 августа отправим Диаза в гробу обратно к Дане Уайту

Джейк Пол: 5 августа отправим Диаза в гробу обратно к Дане Уайту
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Популярный американский видеоблогер Джейк Пол отреагировал на анонс своего боя с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом.

«5 августа пройдут похороны Нейта Диаза. Отправим его в гробу обратно к Дане Уайту. На службе будут угощения. Приходите с чёрными галстуками», — написал Пол на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Джейк Пол и Нейт Диаз проведут восьмираундовый поединок в средней весовой категории 5 августа в Далласе.

Для Нейта Диаза это будет дебютный бой в боксе. В сентябре прошлого года после победы над Тони Фергюсоном Диаз объявил об уходе из ММА и выразил желание попробовать свои силы в боксе.

Джейк Пол, в свою очередь, провёл уже семь поединков по правилам бокса, в которых одержал шесть побед и потерпел одно поражение — от Томми Фьюри.

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