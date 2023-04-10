Об этом бое мечтал отец Хабиба. Орёл готовится к схватке с легендой UFC?

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году. С тех пор фанаты таланта Орла продолжают верить в чудо и ждать возвращения в октагон. Но пока легендарный боец верен своему слову. Он пообещал маме, что больше никогда не будет выступать в UFC. Правда, про другие виды спорта и дисциплины Хабиб не зарекался. А на днях он оставил своим поклонникам послание, которое вновь всколыхнуло надежду.

Орёл опубликовал в своих социальных сетях новый пост, прикрепив видео с тренировки. Он сообщил, что возвращается, и даже назвал конкретные сроки: «Июль. Я должен быть готов (не ММА)».

Фанаты моментально начали искать варианты возможного продолжения карьеры Хабиба. Одни ждут его в футболе, другие – в боксе. Но очень любопытным выглядит предположение, что Орёл может провести поединок по грэпплингу с легендарным Жоржем Сен-Пьером. Иконы UFC пытались пересечься в лучшем промоушене на планете, но этому постоянно что-то мешало. Сейчас есть возможность наверстать упущенное. Особенного урона соперники не получат, потому что бой можно провести по правилам грэпплинга. И никаких разбитых лиц и мощных лоу-киков не будет.

Стоит отметить, что Сен-Пьер успел отреагировать на новости о возможном поединке с Хабибом. И, видимо, член Зала славы UFC не против такого яркого выставочного боя: «Вы знаете, если это будет организовано хорошо и пойдёт на хорошее дело, на благотворительность, то почему бы и нет? Может быть, я бы снова участвовал в соревнованиях, но не для того, чтобы доказать что-то, не для того, чтобы пытаться стать самым сильным человеком на земле. В этом я больше не заинтересован. Но грэпплинг можно попробовать. Я никогда не говорю «никогда».

Конечно, организовать поединок двух культовых личностей может организовать UFC. К тому же промоушен получил для этого мощнейшую площадку – WWE. Но в реслинг Хабиб не пойдёт, можно в этом даже не сомневаться. Во всех видах спорта, будь то MMA или футбол, Орёл выкладывался на максимум. И участвовать в постановочных боях он вряд ли станет. А вот разобраться с грэпплером, причём сделать это на «его территории» – святое дело.

Хабиб может вернуться ради этого поединка и по той причине, что бой с Сен-Пьером был мечтой его отца – Абдулманапа. Об этом легендарный тренер рассказывал в одном из интервью. Именно по этой причине Орёл вполне может вернуться. Пусть и на один бой. Но он обязательно получится фантастическим и соберёт у экранов миллионы фанатов смешанных единоборств по всей планете.