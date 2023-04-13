Нейт Диаз заявил, что после боя с Джейком Полом вернётся в UFC

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, ранее выступавший в UFC, рассказал, что он вернётся в промоушен после боксёрского поединка с Джейком Полом.
«Я здесь, чтобы покорить его. Я король боевых видов спорта, а затем я вернусь, чтобы получить пояса UFC», — приводит слова Диаза The National News.
Напомним, Нейт Диаз провёл в сентябре последний поединок в UFC, выиграв удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После боя Диаз объявил об уходе из ММА и заявил о желании попробовать свои силы в боксе.
В активе Джейка Пола семь поединков в боксе, в которых он одержал шесть побед и потерпел одно поражение. Американец в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей британскому боксёру Томми Фьюри. До этого Пол уже встречался с бывшими бойцами UFC: Андерсоном Силвой, Беном Аскреном и Тайроном Вудли.
- 13 апреля 2023
-
13:22
-
12:55
-
12:40
-
12:33
-
12:23
-
11:46
-
11:13
-
10:50
-
10:20
-
09:50
-
09:33
-
09:30
-
00:26
- 12 апреля 2023
-
23:26
-
22:51
-
21:53
-
21:30
-
20:42
-
20:12
-
19:53
-
19:07
-
18:08
-
17:44
-
17:25
-
16:34
-
15:54
-
15:42
-
15:39
-
14:48
-
14:39
-
14:34
-
13:47
-
13:41
-
12:52
-
12:31