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Нейт Диаз заявил, что после боя с Джейком Полом вернётся в UFC

Нейт Диаз заявил, что после боя с Джейком Полом вернётся в UFC
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Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, ранее выступавший в UFC, рассказал, что он вернётся в промоушен после боксёрского поединка с Джейком Полом.

«Я здесь, чтобы покорить его. Я король боевых видов спорта, а затем я вернусь, чтобы получить пояса UFC», — приводит слова Диаза The National News.

Напомним, Нейт Диаз провёл в сентябре последний поединок в UFC, выиграв удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После боя Диаз объявил об уходе из ММА и заявил о желании попробовать свои силы в боксе.

В активе Джейка Пола семь поединков в боксе, в которых он одержал шесть побед и потерпел одно поражение. Американец в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей британскому боксёру Томми Фьюри. До этого Пол уже встречался с бывшими бойцами UFC: Андерсоном Силвой, Беном Аскреном и Тайроном Вудли.

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