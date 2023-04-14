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Анастасия Янькова высказалась о предстоящем кикбоксёрском поединке с турчанкой Бостанжи

Анастасия Янькова высказалась о предстоящем кикбоксёрском поединке с турчанкой Бостанжи
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32-летняя чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова высказалась о предстоящем поединке с 18-летней представительницей Турции Сюденюр Бостанжи. Их бой пройдёт 21 апреля на турнире по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Янькова вернётся на ринг после пятилетнего перерыва.

«Естественно, я посмотрела бои своей соперницы, я её изучила, изучила её с тренером, изучила её сама. Посмотрела множество её боев, и я понимаю, что нужно делать. Это моя база. Всё равно, как бы мне ни нравилась борьба, кикбоксинг и тайский бокс навсегда в моём сердце. И когда мне предложили подраться по правилам кикбоксинга, я подумала, что это было бы интересно», — приводит слова Яньковой «Известия».

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