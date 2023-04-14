Поединки Фьюри — Усик и Уайлдер — Джошуа могут пройти в конце года в Саудовской Аравии

В конце 2023 года в Саудовской Аравии может пройти большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Соглавным событием станет бой Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

После этого планируется решающий бой между победителями двух поединков.

«Я бы хотел поговорить о том, что нас вскоре может ждать в супертяжёлом весе. Есть мнение, что будет проведено три поединка на Ближнем Востоке, а именно Фьюри — Усик и Уайлдер — Джошуа, а затем победители этих боёв встретятся между собой. В этом контексте становится понятно, почему Джошуа не хочет драться до декабря», — сказал британский журналист Саймон Джордан в эфире talkSPORT.