Поединки Фьюри — Усик и Уайлдер — Джошуа могут пройти в конце года в Саудовской Аравии
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В конце 2023 года в Саудовской Аравии может пройти большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Соглавным событием станет бой Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.
После этого планируется решающий бой между победителями двух поединков.
«Я бы хотел поговорить о том, что нас вскоре может ждать в супертяжёлом весе. Есть мнение, что будет проведено три поединка на Ближнем Востоке, а именно Фьюри — Усик и Уайлдер — Джошуа, а затем победители этих боёв встретятся между собой. В этом контексте становится понятно, почему Джошуа не хочет драться до декабря», — сказал британский журналист Саймон Джордан в эфире talkSPORT.
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