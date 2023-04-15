Минеев прокомментировал решение участвовать в выборах депутатов Народного собрания ДНР

Российский боец Владимир Минеев высказался о решении участвовать в выборах депутатов Народного собрания ДНР, о чём сообщалось ранее.

«В первую очередь, на мой взгляд, здесь нужно сделать так, чтобы люди почувствовали мирную жизнь. Сейчас нужно восстанавливать социальную инфраструктуру, больницы, школы, дороги, электросети, потому что с этим действительно сложно.

Хотелось быть полезным этому региону. С 2018 года мои друзья сделали мне предложение представлять донецкий клуб, тем самым ассоциировать его с Россией. Я это предложение принял с радостью и гордостью. С конца 2022 года я уже вступил в ряды Вооружённых сил. Когда мы туда прибыли в первый раз, я увидел детей, которые, несмотря на происходящий ужас в городе, находили в себе силы тренироваться. Я не мог ничего не сделать для того, чтобы помочь этим детям, поэтому приезжал, проводил мастер-классы, общался с ребятами, провёл там подготовку к одному из своих последних поединков», — приводит слова Минеева сайт «Единой России».

Напомним, Минеев получил повестку в период частичной мобилизации и находится в зоне проведения специальной военной операции.