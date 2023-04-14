Российский боец Владимир Минеев будет участвовать в выборах депутатов Народного совета ДНР
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев подал документы для участия в выборах депутатов Народного совета ДНР. Он будет участвовать в предварительном голосовании.
«Владимир Минеев подал документы для участия в предварительном голосовании. Он планирует участвовать в выборах депутатов Народного совета ДНР», — сообщает ТАСС со ссылкой на члена команды бойца.
Напомним, Владимир Минеев сейчас служит добровольцем в зоне проведения специальной военной операции. В период частичной мобилизации боец получил повестку.
Минеев в карьере в профессиональных смешанных единоборствах принял участие в 18 поединках, в которых одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Ещё один бой с его участием завершился вничью.
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