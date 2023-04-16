Глава UFC отреагировал на анонс боя между Джейком Полом и Нейтом Диазом
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Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт прокомментировал новость об организации боксёрского поединка между экс-бойцом организации Нейтом Диазом и Джейком Полом.
«Если честно, я не хочу обсуждать этот бой. Эти парни не имеют отношения к UFC. Так что мне даже нет смысла что-то тут комментировать. Я желаю Нейту Диазу всего наилучшего. Надеюсь, они заработают миллион долларов», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Поединок по правилам бокса между Джейком Полом и Нейтом Диазом пройдёт 5 августа.
Нейт Диаз свой последний поединок в UFC провёл в сентябре прошлого года и выиграл в нём у Тони Фергюсона. После этого американский боец объявил об уходе из ММА и желании попробовать свои силы в боксе.
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