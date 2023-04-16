Стали известны гонорары Холлоуэя и Мурзаканова за бои на UFC on ESPN 44

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй получил за выступление на турнире UFC on ESPN 44, состоявшемся сегодня, 16 апреля, в Канзас-Сити (США), $ 621 тыс., сообщает издание Total Sportal.

Напомним, Холлоуэй сразился в пятираундовом бою с британским проспектом Арнольдом Алленом и победил единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 48-47), закрыв поражение от действующего лидера дивизиона австралийца Алекса Волкановски. Гонорар Аллена составил $ 391 тыс.

В рамках турнира UFC on ESPN 44 также выступил российский боец Азамат Мурзаканов, победивший единогласным решением американца Дастина Джейкоби. Гонорар Мурзаканова составил $ 28 тыс.

Ранее Алекс Волкановски оценил поединок между Холлоуэем и Алленом.