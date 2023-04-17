Дос Аньос готов вернуться в лёгкий вес ради поединка с Махачевым или Макгрегором
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Бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос готов вернуться в лёгкий вес ради поединка с Исламом Махачевым или Конором Макгрегором.
«Хочу прояснить ситуацию. Есть только два поединка, ради которых я готов вернуться в лёгкий вес. Первый – титульный бой с Махачевым. Второй – бой с Макгрегором.
Если вы не эти парни, то даже не тратьте своё время, бросая мне вызовы», – написал дос Аньос в своей социальной сети.
Российский боец Ислам Махачев является действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. В последнем поединке в феврале Махачев выиграл единогласным решением судей у Алекса Волкановски и защитил титул.
Рафаэль дос Аньос провёл 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах. В активе 38-летнего бразильца 32 победы.
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