Дос Аньос готов вернуться в лёгкий вес ради поединка с Махачевым или Макгрегором

Бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос готов вернуться в лёгкий вес ради поединка с Исламом Махачевым или Конором Макгрегором.

«Хочу прояснить ситуацию. Есть только два поединка, ради которых я готов вернуться в лёгкий вес. Первый – титульный бой с Махачевым. Второй – бой с Макгрегором.

Если вы не эти парни, то даже не тратьте своё время, бросая мне вызовы», – написал дос Аньос в своей социальной сети.

Российский боец Ислам Махачев является действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. В последнем поединке в феврале Махачев выиграл единогласным решением судей у Алекса Волкановски и защитил титул.

Рафаэль дос Аньос провёл 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах. В активе 38-летнего бразильца 32 победы.