Рафаэль дос Аньос может стать резервным бойцом в поединке Макгрегора и Чендлера
Поделиться
Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос заявил, что может страховать бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.
«Могу ли я стать запасным бойцом на поединок Чендлера и Макгрегора? Да, всё верно, могу», — написал дос Аньос на своей странице в социальных сетях, отвечая на вопрос одного из фанатов.
Конор Макгрегор и Майкл Чендлер являются тренерами в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter. По окончании шоу бойцы проведут поединок в полусредней весовой категории. Ожидается, что бой пройдёт в третьей четверти этого года.
Рафаэль дос Аньос провёл 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах. В активе 38-летнего бразильца 32 победы.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2023
-
22:35
-
22:22
-
21:36
-
21:20
-
20:28
-
19:44
-
19:27
-
18:55
-
18:36
-
18:20
-
17:57
-
17:36
-
17:22
-
17:08
-
16:47
-
16:25
-
15:43
-
15:31
-
15:16
-
15:04
-
14:46
-
14:32
-
14:27
-
13:27
-
13:18
-
12:53
-
12:37
-
12:27
-
12:12
-
11:57
-
11:37
-
11:31
-
11:23
-
11:10
-
10:22
Партнерский контент