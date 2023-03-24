Рафаэль дос Аньос может стать резервным бойцом в поединке Макгрегора и Чендлера

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос заявил, что может страховать бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

«Могу ли я стать запасным бойцом на поединок Чендлера и Макгрегора? Да, всё верно, могу», — написал дос Аньос на своей странице в социальных сетях, отвечая на вопрос одного из фанатов.

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер являются тренерами в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter. По окончании шоу бойцы проведут поединок в полусредней весовой категории. Ожидается, что бой пройдёт в третьей четверти этого года.

Рафаэль дос Аньос провёл 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах. В активе 38-летнего бразильца 32 победы.