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Диллиан Уайт назвал стоимость мегатурнира с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера

Диллиан Уайт назвал стоимость мегатурнира с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера
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Британский экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Диллиан Уайт высказался о потенциальном мегатурнире с участием главных звёзд дивизиона – Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

«Что нужно, чтобы организовать супертурнир в Саудовской Аравии с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера? Да, это можно сделать. Но это профессиональный бокс. Четыре огромных имени, и они все в разных организациях. Будет очень сложно сложить всё воедино, пока не выложить миллиард долларов», – сказал Уайт в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, ранее британский журналист Саймон Джордан заявил, что поединки Фьюри – Усик и Джошуа – Уайлдер могут состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии.

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