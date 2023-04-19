Шлеменко — об Александре Емельяненко: я готов его научить, как жить трезвым

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил на вопрос по поводу готовности оказать помощь соотечественнику Александру Емельяненко в борьбе с алкогольной зависимостью. По словам Шлеменко, Емельяненко должен сам этого захотеть, тогда он будет готов помочь.

«Я уже помогаю ему своими интервью. А вы что предлагаете? Он не маленький мальчик. Он старше меня на три года. Как вы себе это представляете? Я отец пятерых детей, у меня огромнейшая общественная нагрузка, ни у одного спортсмена её нет, 13 филиалов в девяти регионах, а ещё промоушен и куча всего. Я не буду держать его за руку. Если Александр придёт ко мне, я готов его взять. Но он сам должен этого захотеть, а он не хочет.

Я не готов быть человеком, который возьмёт на себя ответственность и будет сидеть с ним против его желания. Если захочет, я готов его научить, как жить трезвым. Тем более лето – самая активная пора для наших общественных локаций. У нас в августе будет семейный фестиваль трезвого образа жизни. Александр может приехать, а мы можем ему всё показать и научить. Если он не хочет, я не готов силком тащить», — приводит слова Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

«Готов вернуться!» А. Емельяненко показал видео с тренировки: