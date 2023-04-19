«Он способен стать популярнее Канело». Оскар де ла Хойя назвал будущую боксёрскую звезду

Оскар де ла Хойя, промоутер американского легковеса Райана Гарсии (23-0, 19 KO), считает, что его подопечный способен в будущем стать мировой боксёрской звездой и превзойти в популярности его бывшего клиента – мексиканца Сауля Альвареса.

«Я говорил, что Райан способен стать суперзвездой, ещё до того, как он ей стал. И я всегда говорил, что Райан Гарсия может стать популярнее Канело, популярнее Оскара де ла Хойи или кого-либо ещё. Мы живём во времена, когда социальные сети стали всем. Они объединили мир», – приводит слова де ла Хойи издание BoxingScene.

Напомним, уже на этих выходных в Лас-Вегасе (США) Гарсия сразится с чемпионом в трёх весовых категориях и соотечественником Джервонтой Дэвисом (28-0, 26 KO).