«Он способен стать популярнее Канело». Оскар де ла Хойя назвал будущую боксёрскую звезду
Поделиться
Оскар де ла Хойя, промоутер американского легковеса Райана Гарсии (23-0, 19 KO), считает, что его подопечный способен в будущем стать мировой боксёрской звездой и превзойти в популярности его бывшего клиента – мексиканца Сауля Альвареса.
«Я говорил, что Райан способен стать суперзвездой, ещё до того, как он ей стал. И я всегда говорил, что Райан Гарсия может стать популярнее Канело, популярнее Оскара де ла Хойи или кого-либо ещё. Мы живём во времена, когда социальные сети стали всем. Они объединили мир», – приводит слова де ла Хойи издание BoxingScene.
Напомним, уже на этих выходных в Лас-Вегасе (США) Гарсия сразится с чемпионом в трёх весовых категориях и соотечественником Джервонтой Дэвисом (28-0, 26 KO).
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
23:06
-
22:50
-
22:40
-
22:02
-
21:57
-
21:08
-
20:58
-
20:36
-
19:09
-
18:56
-
18:11
-
17:36
-
17:02
-
16:42
-
15:48
-
14:50
-
14:38
-
14:05
-
13:58
-
13:54
-
13:46
-
13:38
-
13:22
-
12:39
-
12:30
-
12:22
-
11:42
-
11:30
-
11:11
-
10:24
-
09:40
-
09:23
-
08:41
-
00:47
-
00:45
Партнерский контент