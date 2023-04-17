Бой жизни для Джервонты. Надо прибить Гарсию перед грозящим заездом в тюрьму

2023 год в мировом боксе становится всё более огненным. Поединки с яркими афишами не перестают радовать поклонников этого вида спорта. В ночь с 22 на 23 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится фантастический бой двух американских суперзвёзд – Джервонты Дэвиса (28-0, 26 KO) и Райана Гарсии (23-0, 19 KO). Лютые нокаутёры подписали контракты на поединок в промежуточном весе – 61,7 кг. А у Танка даже есть право требовать незамедлительный реванш в случае поражения. Вот только воспользоваться им Джервонта сможет вряд ли.

Поединок Дэвиса и Гарсии изначально планировалось провести 15 апреля, но в итоге организаторы события приняли решение перенести его ровно на неделю. Тем не менее бой должен состояться любой ценой. А всё потому, что продолжение феноменальной карьеры Джервонты находится под угрозой. Причиной этого становятся огромные проблемы с законом.

В феврале Дэвис признался в нарушении правил дорожного движения, которое привело к ДТП – в нём пострадали четыре человека. Суд назначил вынесение приговора на 5 мая. Если Танка признают виновным по всем пунктам, то ему грозит 7 лет и 55 дней заключения в тюрьме. После такого о возобновлении профессиональной карьеры сложно будет даже мечтать.

В свои 28 лет Джервонта является чемпионом мира во втором полулёгком, лёгком и первом полусреднем дивизионах. Лишь дважды он завершал свои поединки не нокаутами. В прошлом году Дэвис провёл один бой. Он уничтожил соотечественника Роландо Ромеро, нокаутировав его в шестом раунде. А 7 января 2023 года с Танком не совладал Эктор Гарсия. Американец вырубил доминиканца в девятом раунде. Потерять такого яркого боксёра будет очень жалко.

Райану Гарсии 24 года, но он уже обладает колоссальным опытом. Американец дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. И пока парень по прозвищу «Вспышка» остаётся непобеждённым. Более того, на протяжении длительного времени Райан выступал в лёгком весе, перебравшись на категорию выше лишь в 2020-м. И с тех пор Гарсия активно колотит полусредний дивизион. В 2022 году он успел провести два поединка. Сначала получилось единогласным решением победить Эммануэля Таго, а затем в шестом раунде вырубить Хавьера Фортуну. Победа над Джервонтой может вывести Райана на качественно новый уровень.

Поединок имеет все шансы навсегда войти в историю профессионального бокса. А всё потому, что один из двух ярких американских нокаутёров, скорее всего, потеряет заветный «нолик» в графе «поражения». Но главное — до вынесения приговора Джервонте останется всего лишь две недели. И этот бой действительно может стать жирной точкой в карьере невероятно талантливого и яркого боксёра.