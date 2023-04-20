Чемпион мира по кикбоксингу считает, что Шлеменко проиграет Эномото

Действующий чемпион мира по кикбоксингу по версии RCC Fair Fight Мамука Усубян удивлён оценкой экспертов, которые уверены в конкурентности боя по кикбоксингу между Александром Шлеменко и Ясубеем Эномото.
«Ясубей выиграет. Потому что он более гибкий, более чувствительный в плане тайминга. Шлеменко в маленьких перчатках может уронить, в больших — вряд ли. Эномото бьёт серийно.
Я рад, что по кикбоксингу выступают такие топовые бойцы ММА. Наш вид спорта очень сильно прибавил за последние 3–4 года, и это можно заметить как по любительским соревнованиям, так и по профи.
Мы же понимаем, что Шлеменко пришёл зарабатывать деньги. Вряд ли он хочет стать чемпионом RCC Fair Fight. А вот Эномото мы бы хотели увидеть в нашей лиге», — сказал Усубян в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионат» Игорем Брагиным.
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