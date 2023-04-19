Александр Шлеменко — Ясубей Эномото. Шторму далеко до медведя

21 апреля на арене «Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой» в Москве (Россия) состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием станет бой по правилам кикбоксинга между Александром Шлеменко и Ясубеем Эномото.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Россиянин и швейцарец встречались в декабре 2014 года на турнире FIGHT NIGHTS «Битва 18. Перезаморозка». Шлеменко в том поединке одержал победу единогласным решением судей. Удастся ли Эномото взять реванш?

Когда бой Александр Шлеменко — Ясубей Эномото

21 апреля в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве (Россия) состоится главный бой по правилам кикбоксинга между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко и Ясубеем Эномото.

Во сколько начало боя Шлеменко — Эномото

Бой между Александром Шлеменко и Ясубеем Эномото начнётся не раньше 23:00 мск 21 апреля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Шлеменко — Эномото, где смотреть прямой эфир

Прямую трансляцию основного карда и поединка между Александром Шлеменко и Ясубеем Эномото можно посмотреть на канале «РЕН ТВ».

Коэффициенты букмекеров на бой Александр Шлеменко — Ясубей Эномото

Букмекеры считают фаворитом Александра Шлеменко. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.60. Шансы Ясубея Эномото оценили коэффициентом 2.60. Поставить на ничью можно с коэффициентом 14.5.

Прогноз на бой Александр Шлеменко — Ясубей Эномото

Александр Шлеменко очень многого достиг за долгую бойцовскую карьеру. Он владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который трижды сумел защитить. Россиянин входил в число сильнейших бойцов мира в данной весовой категории по версиям различных изданий. Всего он провёл 77 боёв, в которых одержал 61 победу.

Шлеменко является ярко выраженным ударником. В 32 из 77 боёв он одержал победы нокаутами. Поединок с Эномото состоится по правилам кикбоксинга, и это даёт россиянину преимущество. С другой стороны, спортсмену уже 38 лет. Он стал менее выносливым и быстрым.

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Также отразился на форме Александра двухлетний простой. В пяти последних боях он одержал лишь две победы. Сначала Шлеменко спорно победил Марсио Сантоса и Артура Гусейнова. Затем он проиграл мало кому известному Александру Иличу. Бой длился всего 20 секунд. Сербский боец нокаутировал россиянина с колена.

После этого Александр не смог победить Клебера Соузу. Была зафиксирована ничья, но бразилец смотрелся предпочтительнее. И, в конце концов, Шлеменко уступил единогласным решением судей Магомеду Исмаилову. Тонус бывшего чемпиона Bellator вызывает огромные вопросы. Похоже, из прежнего грозного арсенала приёмов у него практически ничего не осталось.

Встреча с Эномото — шанс для Александра доказать, что его ещё рано списывать со счетов. Но вот удастся ли россиянину им воспользоваться? Швейцарский боец уступил только в двух из восьми последних боёв — Роману Копылову и действующему чемпиону АСА в полусреднем весе Абубакару Вагаеву единогласным решением.

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Ясубей тоже возрастной боец. Ему уже 39 лет. При этом швейцарец провёл в два раза меньше боёв, чем россиянин — 34. И лишь в 22 из них он побеждал. Три раза выиграл нокаутом, шесть сдачей и 13 решением. Статистика не из лучших, но важно, что Эномото всегда дрался с очень сильными соперниками. Этим и обоснована его нестабильность.

К предстоящему поединку швейцарец подходит в отличном тонусе и с желанием отомстить за поражение в 2014 году. В недавнем интервью он отметил, что нацелен исключительно на победу. В данный момент физические кондиции у Ясубея в разы лучше, чем у Шлеменко. Сдаётся, чёрная полоса Александра продлится.

Впрочем, в будущем у россиянина будет возможность из неё выбраться. Совсем скоро у него состоится бой с экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой. Бразилец является более удобным соперником, чем Эномото. За последние шесть боёв Оливейра одержал лишь одну победу.

Ещё интереснее тот факт, что перед боем со Шлеменко швейцарский спортсмен провёл спарринг с медведем. Он опубликовал видео с тренировок в социальных сетях, подписав, что проиграл ему 1:2. Также Эномото отметил, что медведь хорошо подготовил его к поединку с Александром.

На что ставить?

Бывший чемпион Bellator подходит к поединку в очень плохой форме. Последние его три боя вызывают беспокойство. Дело даже не столько в результатах, сколько в самом ведении боёв. У некоторых сложилось впечатление, что Шлеменко уже давно пора на пенсию.

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Безусловно, Александр является опытнейшим бойцом с несгибаемым характером и силой духа. Его история вызывает только уважение. Тем не менее во второй раз победить Ясубея у Шлеменко вряд ли получится. Он слишком сильно сбавил.

Швейцарец подходит к поединку в замечательной форме. Он одержал победы в шести из восьми последних боёв. Плюс у него есть дополнительная мотивация — взять реванш. Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. Спарринги с медведем не пройдут даром.

Ставка: победа Ясубея Эномото за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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