Николай Клименко: знаю, что Борисом Медведевым заинтересовались в UFC

Глава RCC Николай Клименко верит в большое будущее российского полусредневеса Бориса Медведева:

«Мы недавно общались с Борисом. Есть хорошие предложения для него. Он хочет подраться по боксу, я его рассматриваю в RCC Fair Fight. Этот боец вышел на очень высокий статус среди полусредневесов.

Сейчас только грамотный менеджмент, грамотная прокачка. Эти факторы позволят продвинуть его и сохранить позиции для участия в западных лигах. Я знаю, что им заинтересовались в UFC Contender Series. Будем работать в этом направлении!», — рассказал Клименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Медведев провёл уже 19 боёв в своей карьере. Он победил в 17 противостояниях (8 — нокаутом, 3 — удушающим приёмом) и потерпел поражение в двух встречах.