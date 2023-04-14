Дастин Джейкоби — Азамат Мурзаканов. Россия получила новую звезду в UFC

Профессионал дебютировал в турнире выступлением вечера, а затем показал не менее зрелищный бой. Он и правда хорош!

В ночь с 15 на 16 апреля в США на турнире UFC on ESPN 44 состоится интересный рейтинговый бой в полутяжёлой весовой категории. Американец Дастин Джейкоби подерётся с россиянином Азаматом Мурзакановым.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для Мурзаканова бой с Джейкоби станет лишь третьим в UFC. Всего же за профессиональную карьеру он провёл 12 поединков и ни в одном не проиграл. 10 раз победил нокаутом и дважды решением судей. Удастся ли американцу нанести первое поражение россиянину?

Когда бой Дастин Джейкоби — Азамат Мурзаканов

16 апреля в рамках турнира UFC on ESPN 44 в Миссури (США) состоится рейтинговый бой в полутяжёлой весовой категории между Дастином Джейкоби и Азаматом Мурзакановым.

Во сколько начало боя Джейкоби — Мурзаканов

Предполагается, что бой между Дастином Джейкоби и Азаматом Мурзакановым начнётся не раньше 4:30 мск 16 апреля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Джейкоби — Мурзаканов, где смотреть прямой эфир

Прямую трансляцию основного карда и поединка между Дастином Джейкоби и Азаматом Мурзакановым можно посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Дастин Джейкоби — Азамат Мурзаканов

Букмекеры считают фаворитом Дастина Джейкоби. Ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.60. Шансы Азамата Мурзаканова оценили коэффициентом 2.37. Эксперты считают, что поединок затянется. Тотал больше 2.5 раунда идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 раунда оценён в 2.00.

Прогноз на бой Дастин Джейкоби — Азамат Мурзаканов

Россиянина определённо ждёт непростое испытание. Дастин является довольно опытным ударником. На раннем этапе бойцовской карьеры он провёл 18 профессиональных боёв по правилам кик-боксинга, в которых одержал 10 побед (девять нокаутом). В смешанных единоборствах у американца не менее богатый опыт выступлений.

На данный момент Джейкоби занимает 13-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в полутяжёлом весе. Он провёл целых 25 профессиональных поединков, в 18-ти из которых одержал победы (11 нокаутом). Также один бой закончился ничьей. Джейкоби дрался с Ионом Куцелабой. Молдавский боец доминировал в первом раунде, но во втором и третьем уступил.

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После этого американец выиграл четыре боя подряд, но потрепел поражение раздельным решением судей в последнем бою с Халилом Раунтри. Не исключено, что неудача психологически негативно отразится на Дастине и поможет Мурзаканову продлить свою беспроигрышную серию.

У Азамата есть несколько важных преимуществ. Также как и Джейкоби, он является ударником. Статистика свидетельствует о том, что россиянин наносит удары реже, чем Дастин, вот только они гораздо чаще попадают в цель. Акцентированные удары у Мурзаканова проходят в 60% случаев. У американца данный показатель находится лишь на отметке в 46%.

Также у Мурзаканова лучше поставлена защита. Пропускает он в среднем за минуту только 2,44 удара, в то время как Дастин получает 3,98 удара в минуту. Солидный перевес. При этом оба бойца предпочитают драться в стойке. До борьбы в их поединках дело доходит крайне редко.

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Азамат предпочитает больше боксировать. Это является его очень сильной стороной. У Профессионала очень мощный нокаутирующий удар. 10 побед в 12 боях нокаутом это только подтверждают. Взорвавшись в один момент Мурзаканов может несколькими точными ударами уронить соперника и довести дело до победы.

Добиться подписания контракта с UFC Профессионалу удалось именно так. На претендентской серии Даны Уайта он нокаутировал Матеуса Шеффила. Его дебют в UFC был признан выступлением вечера. Россиянин нокаутировал летящим коленом Тафоап Нчукви. В следуюдщем поединке с Дэвином Кларком вновь Азамат победил. Правда уже техническим нокаутом.

Удастся ли Джейкоби сохранить равновесие? Есть сомнения. Именно нокаутирующий мощи американцу частенько не хватает. Лишь в одном из шести последних боёв он одержал победу нокаутом. Сдаётся, успешная серия непобеждённого россиянина продлится.

На что ставить?

У Дастина имеется немало сильных стороны. У него солидный арсенал ударов, техника, движение и богатый опыт. Однако статистика свидетельствует о том, что Азамат ведёт поединки грамотнее и успешнее, чем американец. Он навязывает соперникам удобную для себя манеру боя и редкими, но очень мощными ударами отправляет в нокаут.

При этом, у Мурзаканов лучше навыки защиты, чем у Джейкоби. Полагаем, он сумеет подловить удачный момент для взрывной атаки грядущем бою и победит нокаутом. Поставить на победу Профессионала можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48.

Ставка: победа Азамата Мурзаканова за 2.48.

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