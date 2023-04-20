Павлович: не думаю про титульный шанс

Российский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга тяжёлого веса в UFC Сергей Павлович высказался о возможности получить титульный поединок в случае победы над Кёртисом Блэйдсом.

«Победитель нашего боя с Блэйдсом получит шанс на титул? На данный момент я не думаю о будущем. Думаю и концентрируюсь только на предстоящем бое», — сказал Павлович на пресс-конференции перед боем.

Напомним, в марте этого года Сергей Павлович страховал титульный поединок в тяжёлой весовой категории между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

Поединок Сергея Павловича с Кёртисом Блэйдсом возглавит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222, который пройдёт в ночь на 23 апреля. Сейчас Павлович идёт на серии из пяти побед.