Павел Шульский рассказал, в чём Шлеменко «на голову выше» Эномото

Российский боец Павел Шульский поделился мнением о предстоящем реванше по правилам кикбоксинга между соотечественником Александром Шлеменко и представителем Швейцарии Ясубеем Эномото. Он состоится 21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По словам Шульского, Шлеменко обладает хорошей техникой ведения боя без лишних движений.

«В основном у Шлеменко грамотный, красивый бой. Без лишних движений. В этом отношении Александр на голову выше своего соперника. Пожелаем Саше удачи, и, надеюсь, он победит», – приводит слова Шульского РЕН ТВ.

Впервые Шлеменко и Эномото сражались в декабре 2014 года на турнире FIGHT NIGHTS «Битва 18. Перезаморозка». Россиянин тогда победил единогласным решением судей.

Соперник Шлеменко Ясубей Эномото провёл спарринг с медведем: