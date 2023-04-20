Павел Шульский рассказал, в чём Шлеменко «на голову выше» Эномото

Российский боец Павел Шульский поделился мнением о предстоящем реванше по правилам кикбоксинга между соотечественником Александром Шлеменко и представителем Швейцарии Ясубеем Эномото. Он состоится 21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По словам Шульского, Шлеменко обладает хорошей техникой ведения боя без лишних движений.
«В основном у Шлеменко грамотный, красивый бой. Без лишних движений. В этом отношении Александр на голову выше своего соперника. Пожелаем Саше удачи, и, надеюсь, он победит», – приводит слова Шульского РЕН ТВ.
Впервые Шлеменко и Эномото сражались в декабре 2014 года на турнире FIGHT NIGHTS «Битва 18. Перезаморозка». Россиянин тогда победил единогласным решением судей.
Соперник Шлеменко Ясубей Эномото провёл спарринг с медведем:
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