Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павел Шульский рассказал, в чём Шлеменко «на голову выше» Эномото

Павел Шульский рассказал, в чём Шлеменко «на голову выше» Эномото
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец Павел Шульский поделился мнением о предстоящем реванше по правилам кикбоксинга между соотечественником Александром Шлеменко и представителем Швейцарии Ясубеем Эномото. Он состоится 21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По словам Шульского, Шлеменко обладает хорошей техникой ведения боя без лишних движений.

«В основном у Шлеменко грамотный, красивый бой. Без лишних движений. В этом отношении Александр на голову выше своего соперника. Пожелаем Саше удачи, и, надеюсь, он победит», – приводит слова Шульского РЕН ТВ.

Впервые Шлеменко и Эномото сражались в декабре 2014 года на турнире FIGHT NIGHTS «Битва 18. Перезаморозка». Россиянин тогда победил единогласным решением судей.

Соперник Шлеменко Ясубей Эномото провёл спарринг с медведем:

Материалы по теме
«Гусь важный. Босс всего на свете». Шлеменко вступился за Янькову перед чиновником
«Гусь важный. Босс всего на свете». Шлеменко вступился за Янькову перед чиновником
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023