«Гусь важный. Босс всего на свете». Шлеменко вступился за Янькову перед чиновником

21 апреля в Москве пройдёт яркий турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера будет драться Александр Шлеменко, который зарубится с Ясубеем Эномото. Также в карде значится противостояние Анастасии Яньковой и Сюденюр Бостанажи. Накануне состоялась пресс-конференция, на которой случился очень занятный момент.

Анонс возвращения Яньковой после пятилетнего простоя многие восприняли с воодушевлением. Они начали предвкушать поединок нашей красавицы. Но довольны оказались далеко не все. Неожиданно с критикой на Анастасию накинулся чиновник из Союза ММА России Олег Бессуднов. Он скептически высказался о самом поединке Яньковой, а затем откровенно перешёл на личности: «Янькова и в молодые годы была никакая. А сейчас — тем более. Только и остаётся подростков околачивать».

Подогреть ситуацию решил топовый российский промоутер Камил Гаджиев. На пресс-конференции он задал Анастасии вопрос относительно выпадов Бессуднова. Наша красавица ответила ему лаконично: «Для меня в первую очередь важно, что этот человек — официальное лицо, он представитель московской федерации ММА и судья. Человек может думать что угодно, в личном разговоре что угодно говорить и относиться ко мне как угодно, но, если ты официальное лицо, у тебя должна быть профессиональная этика. И я считаю, что крайне непрофессионально — в первую очередь публично — высказываться в таком ключе».

Казалось, на этом ситуация должна была свернуться сама собой. Но неожиданно в диалог решил ворваться Шлеменко. Наш ветеран просто не мог пройти мимо в тот момент, когда дело касается оскорблений в адрес девушки. Он попросил показать скриншоты переписки, посмотрел на самого Бессуднова и выдал яркий спич.

«Можно мне тоже добавить про человека? Начали говорить «Московская область», я сразу примерно представил этого человека — и не ошибся. В чëм прикол: мы проводим ежегодный детский турнир «Кубок Шлеменко», и к нам приезжает много разных людей. Я хожу на турнире и смотрю: гусь какой-то важный ходит, как будто самый главный. Я спрашиваю у наших ребят, кто отвечает за проведение: а кто это такой вообще? «Да из Москвы там». Он, правда, очень важный ходил, будто босс всего на свете. Поэтому неудивительно, что он такое говорит, но это, конечно, глупо», – заявил Шлеменко.

После такого Анастасия разулыбалась, довольным выглядел и Гаджиев. Александр поступил как настоящий джентльмен и поставил обидчика на место. Теперь вряд ли кто-то ещё решится делать такие выпады в адрес Яньковой. У нашей красавицы появился надёжный защитник.