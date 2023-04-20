Александр Шлеменко оказался легче Ясубея Эномото перед их реваншем

В преддверии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоялась официальная процедура взвешивания бойцов. Россиянин Александр Шлеменко и его соперник из Швейцарии Ясубей Эномото уложились в вес. Шлеменко показал на весах 86,4 кг, а Эномото — 86,5 кг.

Поединок Шлеменко и Эномото станет главным событием спортивного мероприятия. Турнир состоится 21 апреля. В соглавном бою выступят Мариф Пираев и Родриго Капораль. Пираев показал на весах 82,8 кг, а Капораль – 82,9 кг.

Для Александра и Ясубея этот бой будет реваншем. Впервые они встречались в декабре 2014 года на турнире FIGHT NIGHTS «Битва 18. Перезаморозка». Россиянин тогда победил единогласным решением судей.

В общей сложности в активе Шлеменко 78 поединков, в которых он добыл 61 победу и потерпел 15 поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью, а другой был признан несостоявшимся. Эномото в ММА провёл 36 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел 14 поражений.

Соперник Шлеменко Ясубей Эномото провёл спарринг с медведем: