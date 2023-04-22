Александр Шлеменко: на меня надел пояс Александр Поветкин, что может быть лучше?

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал победу над Ясубеем Эномото на турнире по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Поединок продлился все три раунда и завершился победой Шлеменко единогласным решением судей.
«Чувствую себя великолепно. Ясубей — молодец, он всегда соглашался на рубки, в России дрался только с топами. На меня надел пояс Александр Поветкин, что может быть лучше?» — сказал Шлеменко после боя.
Это была вторая встреча бойцов. В 2014 году Шлеменко также единогласным решением судей выиграл у Эномото в поединке по смешанным единоборствам.
В активе Шлеменко 78 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 61 победу и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился ничьей, ещё один поединок был признан несостоявшимся.
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