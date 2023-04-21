Швейцарский Самурай против Александра Шлеменко. Главный реванш года! Live

Шторм пробует себя в кикбоксинге, а Анастасия Янькова возвращается в профессиональный спорт. Подробности — на «Чемпионате».

Сегодня, 21 апреля 2023 года, во дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера по правилам кикбоксинга встретятся Александр «Шторм» Шлеменко и швейцарец Ясубей Эномото. В первом поединке, правда, ещё по правилам ММА, россиянин одержал победу решением судей.

В соглавном бою турнира состоится ещё один реванш. Мариф Пираев постарается закрыть поражение, которое потерпел от Родриго Капораля в 2019 году. Отметим, что кикбоксинг для этих бойцов — новый формат. Ярким событием должно стать возвращение в ринг королевы российского кикбоксинга Анастасии Яньковой. Её соперницей станет 19-летняя турчанка Сюденюр Бостанжи, которая в 2022 году стала чемпионкой по муай-тай.