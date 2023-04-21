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Александр «Шторм» Шлеменко против Ясубея Эномото, где и во сколько смотреть видео реванша по правилам кикбоксинга

Швейцарский Самурай против Александра Шлеменко. Главный реванш года! Live
Роман Дёмин
Александр «Шторм» Шлеменко против Эсубея Эномото
Аудио-версия:
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Шторм пробует себя в кикбоксинге, а Анастасия Янькова возвращается в профессиональный спорт. Подробности — на «Чемпионате».

Сегодня, 21 апреля 2023 года, во дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера по правилам кикбоксинга встретятся Александр «Шторм» Шлеменко и швейцарец Ясубей Эномото. В первом поединке, правда, ещё по правилам ММА, россиянин одержал победу решением судей.

В соглавном бою турнира состоится ещё один реванш. Мариф Пираев постарается закрыть поражение, которое потерпел от Родриго Капораля в 2019 году. Отметим, что кикбоксинг для этих бойцов — новый формат. Ярким событием должно стать возвращение в ринг королевы российского кикбоксинга Анастасии Яньковой. Её соперницей станет 19-летняя турчанка Сюденюр Бостанжи, которая в 2022 году стала чемпионкой по муай-тай.

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Когда состоится турнир с боем Шлеменко — Эномото Основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Live Игорь Брагин

Где смотреть прямую видео-трансляцию боя Шлеменко — Эномото

Прямая трансляция «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

  • Прямую трансляцию всего турнира проведет Телеканал РЕН ТВ.
  • Бои основного карда начнутся 21 апреля в 23:00 по мск.
10:00 Игорь Брагин

Решение Шлеменко выступить по правилам кикбоксинга — необычное, хотя Шторму отлично знаком этот вид спорта. Возможно, Александр решил психологически разгрузиться после неудачных боёв в ММА, для чего нужно сменить обстановку и перестать биться с борцами. Только вот одолеть Эномото будет чрезвычайно непросто, поскольку тот тоже отличный кикбоксёр. Ветераны должны устроить шикарный бой — ждём с нетерпением.

09:58 Игорь Брагин

Эномото победил в шести из восьми последних боёв

Швейцарский Самурай, в свои 38 лет, находится в шикарной форме. Он регулярно дерётся и делает это с большим успехом. В последних восьми поединках он шесть раз праздновал победу. И оппоненты у Эномото были очень высокого уровня. С шутейные бои и поп-ММА он не сваливается. Это сильный мастер, который изначально специализировался на кикбоксинге. Александр всего на год старше своего оппонента.

09:55 Игорь Брагин

Когда состоится турнир с боем Шлеменко — Эномото

Когда состоится турнир «Бойцовский клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

  • Ранние прелимы начнутся 21 апреля в 21:00 мск;
  • Основной кард стартует в 00:00 мск.
09:53 Игорь Брагин

Шлеменко проиграл три 3 из последних пяти боёв

Швейцарский боец дерётся с завидной регулярностью. Он готов вылететь в Россию под любое, даже ультра-короткое уведомление. Даже без тренерского штаба, как это было в 2022 году в Екатеринбурге. А вот Шлеменко брал двухгодичную паузу. Возобновив же профессиональную карьеру, он проиграл трижды в последних пяти боях. Самое болезненное поражение случилось от тёзки — серба Илича.

09:49 Игорь Брагин

Эномото мечтал о реванше со Шлеменко

Александр Шлеменко и Есубей Эномото встречались в декабре 2014 года на турнире FIGHT NIGHTS «Битва 18. Перезаморозка». Шторм в том поединке одержал победу единогласным решением судей. Эномото с тех пор регулярно появляется в России, много выступал в RCC Promotion. И всё это время мечтал о реванше. Получится ли реабилитироваться?

09:46 Игорь Брагин

Основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Основной кард

  • Александр Шлеменко (61-15-1) — Ясубей Эномото (22-14-0);
  • Мариф Пираев (27-4-1) — Родриго Капораль (16-8-0);
  • Анастасия Янькова (5-1-0) — Сюденюр Бостанажи (0-0-0);
  • Геннадий Макарян (1-2-0) — Вадим Апсит (0-0-0).
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