Швейцарский Самурай против Александра Шлеменко. Главный реванш года! Live

Сегодня, 21 апреля 2023 года, во дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера по правилам кикбоксинга встретятся Александр «Шторм» Шлеменко и швейцарец Ясубей Эномото. В первом поединке, правда, ещё по правилам ММА, россиянин одержал победу решением судей.
В соглавном бою турнира состоится ещё один реванш. Мариф Пираев постарается закрыть поражение, которое потерпел от Родриго Капораля в 2019 году. Отметим, что кикбоксинг для этих бойцов — новый формат. Ярким событием должно стать возвращение в ринг королевы российского кикбоксинга Анастасии Яньковой. Её соперницей станет 19-летняя турчанка Сюденюр Бостанжи, которая в 2022 году стала чемпионкой по муай-тай.
Где смотреть прямую видео-трансляцию боя Шлеменко — Эномото
Прямая трансляция «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
- Прямую трансляцию всего турнира проведет Телеканал РЕН ТВ.
- Бои основного карда начнутся 21 апреля в 23:00 по мск.
Решение Шлеменко выступить по правилам кикбоксинга — необычное, хотя Шторму отлично знаком этот вид спорта. Возможно, Александр решил психологически разгрузиться после неудачных боёв в ММА, для чего нужно сменить обстановку и перестать биться с борцами. Только вот одолеть Эномото будет чрезвычайно непросто, поскольку тот тоже отличный кикбоксёр. Ветераны должны устроить шикарный бой — ждём с нетерпением.
Эномото победил в шести из восьми последних боёв
Швейцарский Самурай, в свои 38 лет, находится в шикарной форме. Он регулярно дерётся и делает это с большим успехом. В последних восьми поединках он шесть раз праздновал победу. И оппоненты у Эномото были очень высокого уровня. С шутейные бои и поп-ММА он не сваливается. Это сильный мастер, который изначально специализировался на кикбоксинге. Александр всего на год старше своего оппонента.
Когда состоится турнир с боем Шлеменко — Эномото
Когда состоится турнир «Бойцовский клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
- Ранние прелимы начнутся 21 апреля в 21:00 мск;
- Основной кард стартует в 00:00 мск.
Шлеменко проиграл три 3 из последних пяти боёв
Швейцарский боец дерётся с завидной регулярностью. Он готов вылететь в Россию под любое, даже ультра-короткое уведомление. Даже без тренерского штаба, как это было в 2022 году в Екатеринбурге. А вот Шлеменко брал двухгодичную паузу. Возобновив же профессиональную карьеру, он проиграл трижды в последних пяти боях. Самое болезненное поражение случилось от тёзки — серба Илича.
Эномото мечтал о реванше со Шлеменко
Александр Шлеменко и Есубей Эномото встречались в декабре 2014 года на турнире FIGHT NIGHTS «Битва 18. Перезаморозка». Шторм в том поединке одержал победу единогласным решением судей. Эномото с тех пор регулярно появляется в России, много выступал в RCC Promotion. И всё это время мечтал о реванше. Получится ли реабилитироваться?
Основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Основной кард
- Александр Шлеменко (61-15-1) — Ясубей Эномото (22-14-0);
- Мариф Пираев (27-4-1) — Родриго Капораль (16-8-0);
- Анастасия Янькова (5-1-0) — Сюденюр Бостанажи (0-0-0);
- Геннадий Макарян (1-2-0) — Вадим Апсит (0-0-0).
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