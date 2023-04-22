Сергей Билостенный дисквалификацией проиграл Тайреллу Форчуну на Bellator 294

Cегодня, 22 апреля, в Гонолулу (США) на арене «Нил С. Блейсделл Центр» в рамках турнира Bellator 294 состоялся поединок представителей тяжёлой весовой категории, в котором российский боец Сергей Билостенный встречался с американцем Тайреллом Форчуном. Бой завершился победой американского спортсмена после дисквалификации россиянина.
По ходу первого раунда Форчун держал Билостенного у сетки, тот ударил несколько раз локтем в район затылка, Форчун упал. Билостенный принялся добивать соперника. Рефери остановил поединок, указав, что был нанесён нелегальный удар. В итоге Билостенному присудили поражение дисквалификацией.
Отметим, что это был первый бой Билостенного в Bellator. Всего на его счету 10 побед и три поражения. На счету Форчуна — 13 побед и три поражения.
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