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В RCC готовы организовать реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем

Пресс-служба RCC сообщила, что в лиге готовы организовать бой-реванш между российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем.

Напомним, бойцы встречались в рамках турнира RCC 12 в августе прошлого года. Илич одержал победу техническим нокаутом за 21 секунду.

Александр Шлеменко провёл 78 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 61 победу и потерпел 15 поражений. Один бой завершился ничьей, ещё один был признан несостоявшимся.

В последнем поединке Шлеменко выиграл у Ясубея Эномото единогласным решением судей. Бой прошёл по правилам кикбоксинга.

Александр Илич после победы над Шлеменко провёл боксёрский поединок с Магомедом Исмаиловым и проиграл единогласным решением судей.