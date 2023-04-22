Шлеменко вернулся! Александр разбил упёртого японца и закрыл чёрную серию

21 апреля состоялся очередной яркий турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера схлестнулись Александр Шлеменко и Ясубей Эномото. Они провели реванш по правилам кикбоксинга. Первый поединок в истории этого противостояния по MMA остался за российским бойцом. Шторм победил единогласным решением судей в далёком 2014 году. И японский швейцарец приехал в Россию, чтобы взять реванш.

К поединку Шлеменко подходил не в лучшем настроении. А всё потому, что три последних боя завершились неудачно. Сначала Александр за 20 секунд проиграл Александру Иличу. Затем не получилось одолеть Клебера Соузу – судьи раздельным решением констатировали ничью. А особенно ярким вышел поединок с Магомедом Исмаиловым. Ветераны российских смешанных единоборств закатили пятираундовое зрелище. По его итогам судьи единогласно отдали победу Лысому хищнику.

Эномото в последнее время выступает не очень стабильно. В трёх из шести последних боёв удалось победить. Среди поверженных соперников Иван Штырков, Сергей Мартынов и Арсений Смирнов. Причём только Уральского Халка получилось финишировать досрочно. Остальные победы доставались судейским решением. А три поражения последовали исключительно после вердиктов рефери. Самурай не смог одолеть Абубакара Вагаева, Михаила Рагозина и Бориса Медведева. Но неуступчивость Ясубея бросается в глаза.

Шлеменко начал поединок бодро. Он с ходу стал накидывать сопернику мощные удары. Ясубей старался не спешить, искал свою возможность и разражался сериями. А затем Эномото включился и стал работать размашисто. Чувствовалось, что Александр старается ловить соперника на ошибках. Шторм выглядел прилично, раз за разом выдавал что-то неожиданное для японского швейцарца.

Во втором раунде Шлеменко продолжил смело идти в атаку. А Ясубей раз за разом обращался к арбитру, намекая на запрещённые удары. Радовало, что бой складывался максимально ярко. В отдельных моментах соперники разменивались такими зубодробительными сериями, что чувствовалось приближение потенциальной развязки. Но оба бойца держались невозмутимо, не подавали виду, что устали или поплыли. А ещё в глаза бросалось отсутствие работы ногами, зато руками Шторм и Самурай рубились шикарно.

В третьем раунде Александр выглядел уставшим. И этим начал пользоваться Эномото. Он дважды прижимал соперника к канатам и молотил россиянина тяжелейшими ударами. Шторм пытался отвечать опасно и даже доносил атаки. Но было видно, что инициатива полностью отошла к японскому швейцарцу. Только после экватора трёхминутки Александр наконец-то ощетинился и начал работать активнее. Складывалось ощущение, что у Самурая также закончилось топливо в бензобаке. В итоге дело дошло до вердикта рефери.

Судьи совещались долго, поединок действительно получился близким. И всё-таки они единогласным решением отдали победу Шлеменко. Шторм наконец-то прервал свою неудачную серию из трёх боёв подряд. И теперь он может в прекрасном настроении готовиться к следующему вызову. В июле на турнире SFC-8 Александр проведёт поединок с бывшим бойцом UFC Алексом Оливейрой.