Эномото: впервые меня настолько ужасно судили в России, я выиграл три раунда у Шлеменко

Швейцарский боец Ясубей Эномото раскритиковал судейство в поединке с Александром Шлеменко. Бой прошёл по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Шлеменко одержал победу единогласным решением судей.
«Мне нужно объяснять, почему я не согласен с решением судей? Вы видели бой? Я даже не хочу об этом говорить. Вы все были здесь и видели, что произошло. Я был бы доволен своим поединком, если бы Шлеменко всё время не фолил. Не знаю, в каком из наших боёв Шлеменко был сильнее. Я знаю, что выиграл этот бой, и сейчас очень зол. Я выиграл все три раунда этого боя. Это было абсолютно ужасное решение, и все, кто видел этот бой, знают это. Меня впервые судили в России настолько ужасно. Перед боем я боролся с медведем, и он хотя бы был настоящим соперником», — цитирует Эномото MMA.Metaratings.ru.
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