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Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим боксёром мира

Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим боксёром мира
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Легендарный американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что считает непобеждённого британца Тайсона Фьюри лучшим боксёром мира.

«Боец номер один, самый топовый боксёр в мире — это Тайсон Фьюри. Да, это должен быть именно он. Потому что он сейчас является главной достопримечательностью бокса и самым узнаваемым персонажем в этом виде спорта», — приводит слова Тайсона boxing-social.

Тайсон Фьюри в своём последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Дерека Чисоры. Всего у британца в профессиональной карьере 33 победы, 24 из которых — нокаутом. Ещё один поединок с участием Фьюри завершился ничьей.

Ожидается, что следующий поединок Фьюри проведёт летом и его соперником может стать Энди Руис или китайский боксёр Чжан Чжилэй.

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