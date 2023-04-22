Дональд Трамп рассказал о дружбе с главой UFC Даной Уайтом

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о давней дружбе с главой американского промоушена смешанных единоборств Даной Уайтом.

«Дана потрясающий, не так ли? Я постоянно ощущаю от него поддержку. Он крутой парень и очень умный. Дана — верный друг. В своё время я ему помог, когда в UFC ещё никто не хотел выступать, и он об этом помнит. Хотя многие не помнят такого. Сначала поддерживают, потом забывают, когда им это удобно. Дана не из таких парней», — сказал Трамп в интервью Full Send Podcast.

Ранее Дональд Трамп посетил турнир UFC 287, который состоялся в ночь на 9 апреля в Майами, штат Флорида. Также Дана Уайт рассказал, что Трамп внимательно следит за турнирами UFC.