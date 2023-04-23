Опубликованы судейские записки боя Рахимов — Кордина

После окончания боя между Шавкатджоном Рахимовым и Джо Кординой, завершившимся победой британца, были опубликованы судейские записки поединка.

Состоявшийся вечером 22 апреля бой за звание чемпиона IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг) между российским и таджикским бойцов Шавкатджоном Рахимовым и британцем Джо Кординой завершился победой последнего раздельным решением судей.

Согласно опубликованным после завершения боя запискам, двое из трёх судей отдали предпочтение Джо Кордине, один арбитр — Шавкатджону Рахимову.

Для Рахимова это поражение стало первым в карьере. До этого он одержал 17 побед при одном бое, завершившимся вничью. Шавкатджоноу Рахимову — 29 лет, на профессиональном ринге он дебютировал в 2015 году, в феврале 2021 впервые провёл бой за мировой титул. 31-летний Кордина одержал 16 побед в 16 поединках.

Судейские записки боя Рахимов — Кордина Фото: RCC: MMA