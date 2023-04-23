Рахимов проиграл Кордине и лишился чемпионского титула IBF
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Российский и таджикский боец Шавкатджон Рахимов проиграл британцу Джо Кордине в дебютной защите титула IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).
Бой завершился победой британца раздельным решением судей.
Для Рахимова это поражение стало первым в карьере. Ранее он одержал 17 побед, и один бой завершился вничью. Кордина, в свою очередь, одержал 16-ю победу в 16 поединках.
Шавкату Рахимову 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2015 года и в феврале 2021-го впервые провёл бойза мировой титул, сведя вничью поединок с американцем Джозефом Диасом-младшим. В ноябре Рахимов досрочно остановил в девятом раунде британца Зелфу Барретта и завоевал вакантный титул IBF.
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