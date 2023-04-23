Павлович нокаутировал Блэйдса в главном бою турнира UFC

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. В главном событии турнира россиянин Сергей Павлович встретился с представителем США Кёртисом Блэйдсом.
Бой завершился победой Павловича нокаутом в первом раунде.
Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение.
Блэйдс, в свою очередь потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед.
Ранее Павлович в декабре прошлого года нокаутировал австралийца Тая Туивасу. Кёртис Блэйдс, в свою очередь, в июле 2022 года выиграл техническим нокаутом у Тома Аспиналла.
Напомним, в соглавном бою турнира UFC Fight Night 222 бразилец Бруно Силва в первом раунде нокаутировал представителя США Брэд Тавареса.
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