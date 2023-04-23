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Павлович получил бонус за лучшее выступление вечера на UFC Fight Night 222

Павлович получил бонус за лучшее выступление вечера на UFC Fight Night 222
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В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. В главном событии турнира россиянин Сергей Павлович встретился с представителем США Кёртисом Блэйдсом.

Четыре бойца получили бонусы за лучшее выступление вечера. Сергей Павлович, нокаутировавший Кёртиса Блэйда в первом раунде (3:08). Бразилец Бруно Силва, победивший американца Брэда Тавареса техническим нокаутом в первом раунде (3:35). Американец Христос Ягос, нокаутировавший соотечественника Рики Гленна также в первом раунде (1:35). Также за нокаут в первом раунде (3:42) бонус получил представитель боец легчайшего веса Монтел Джексон. Он досрочно закончил бой с бразильцем Рани Яхьей.

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